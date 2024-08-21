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ProFinder — решение для обнаружения иноагентов

Компания «Теком» разработала программный инструмент ProFinder для автоматического поиска в аудиодорожке упоминания персон, признанных иноагентами в России. Также решение позволяет обнаруживать нецензурные выражения в загруженных аудио- и видеофайлах и заменять их на нейтральные звуковые сигналы.

Ключевые возможности

Обнаружение иноагентов. ProFinder использует для анализа контента сразу несколько предварительно обученных нейросетей. Решение идентифицирует упоминания лиц из реестра Минюста России в аудиодорожке и предоставляет текстовый файл со списком тайм-кодов. Поиск производится по актуальному и регулярно обновляемому перечню иноагентов.

Поиск и маскировка ненормативной лексики. Решение основано на нейросетевых моделях, обученных на словаре, включающем основные корни нецензурных слов из списка Роскомнадзора и образованные от них лексические единицы. ProFinder анализирует аудиодорожку, обнаруживает нецензурные выражения и предоставляет список тайм-кодов с ними. По желанию пользователя, можно заменить ненормативные слова на нейтральные звуковые сигналы.

ProFinder доступен как в виде программного обеспечения, так и в формате Telegram-бота. Решение поддерживает проверку видеофайлов в форматах MXF, AVI, MP4, MOV, MPG, M2T и TS.

Закон «О средствах массовой информации» устанавливает обязанность указывать на статус иностранного агента при его упоминании и при распространении его материалов и сообщений. Что касается мата, согласно российскому законодательству, его употребление запрещено при публичном исполнении произведений искусства, в том числе фильмов, театральных постановок, развлекательных шоу и средствах массовой информации. За производство и распространение контента, содержащего нецензурную лексику, грозит административная ответственность.

Решение «Текома» поможет медиакомпаниям оптимизировать процесс проверки контента и не нарушать требования к маркировке.

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