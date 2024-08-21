CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Музыку» теперь можно слушать в формате без потери качества звучания

Подписчики «Яндекс Плюса «теперь могут слушать «Яндекс Музыку» в качестве, отвечающем самым высоким стандартам звучания.

Стриминг впервые представил аудио в lossless-формате FLAC (Free Lossless Audio Codec). Этот формат кодирования аудио сохраняет качество звучания на уровне оригинальной студийной записи.

Первым этапом подписчикам доступно более 25 млн треков из каталога «Яндекс Музыки» в lossless-формате. Чтобы их послушать, достаточно выбрать в настройках звука «Превосходное» качество, и музыка, доступная в lossless-формате, будет включаться автоматически, в том числе в «Моей волне». Кроме того, в разделе «Тренды» появились подборки альбомов и треков в превосходном качестве, собранные редакцией «Яндекс Музыки».

«Инвестировав в такой непростой проект как запуск музыки в lossless-качестве, мы сделали ее частью подписки «Яндекс Плюс». Нам важно, чтобы пользователи нашего сервиса получали лучший слушательский опыт — словно побывали с артистом на студии звукозаписи, где слышен каждый нюанс звучания», — сказала Александра Сагалович, руководитель «Яндекс Музыки».

В мобильном и десктопном приложениях «Яндекс Музыки» теперь есть три режима прослушивания: «Превосходное», «Оптимальное» и «Экономичное». Пользователи могут подобрать режим в зависимости от скорости интернета и объема памяти на своем устройстве.

«Превосходное» — воспроизводит музыку в lossless и других высококачественных форматах, идеально подходящих для домашних и автомобильных акустических систем, а также наушников с высокими характеристиками. Режим «Оптимальное» обеспечивает сбалансированное звучание и подходит для воспроизведения на большинстве устройств в мобильной сети. Вариант «Экономичное» позволяет слушать музыку при ограниченном объеме памяти на устройстве и медленном интернете, минимизируя расход трафика.

Lossless-качество в «Яндекс Музыке» доступно для всех пользователей в рамках подписки «Яндекс Плюс». Скоро возможность слушать музыку в lossless-формате появится и на умных устройствах «Яндекса».

Настроить качество звучания в «Яндекс Музыке» можно двумя способами: в мобильном и десктопном приложениях «Яндекс Музыки» нужно через плеер перейти в раздел «Настройки звука». В нем выбрать один из трех режимов воспроизведения: «Превосходное», «Оптимальное» или «Экономичное»; в мобильном приложении открыть раздел «Настройки» и перейти в «Настройки звука», далее открыть «Качество звука» и выбрать необходимый режим воспроизведения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Восьмилетняя девочка без опыта программирования за 45 минут создала чат-бота. Мидлы и сеньоры больше не нужны. Видео

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Госприложение «Инспектор» для проверок бизнеса без выезда чиновников на объект будут тестировать 10 ведомств

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Предварительный обзор очков дополненной реальности Acer AR Vision G500: новый мобильный экран

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024