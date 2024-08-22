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«Абсолют Банк» запустил дистанционное управление ОМС

«Абсолют Банк» в дистанционных каналах обслуживания клиентов – «Абсолют Online» и «Абсолют Mobile» – добавил возможность открытия обезличенных металлических счетов (ОМС), а также осуществление пополнения и снятия средств со специальных счетов. Клиентам банка доступно открытие ОМС в четырех наиболее популярных металлах – золото, серебро, платина и палладий. Сумма минимальной покупки составляет 0,1 г для золота, 100 г для серебра, 10 тыс. для платины и палладия. Минимальная сумма продажи для всех металлов – 0,1 г. Открытие и обслуживание счета бесплатно.

Для удобства клиентов на сайте «Абсолют Банка» в режиме онлайн происходит обновление курса доступных для покупки/продажи в банке драгоценных металлов в соответствии с изменениями котировок на бирже, что позволяет выбрать наиболее выгодный курс для проведения операции со счетом через приложение или интернет-банк. Срок действия ОМС не ограничен: клиент по своему усмотрению может закрыть его в любое время.

Дистанционное открытие и управление ОМС доступно клиентам банка. Для открытия счета необходимо на главной странице мобильного приложения или интернет-банка в разделе «Финансы» выбрать опцию «Открыть новый продукт». В открывшемся меню необходимо нажать на строку «Счета» и далее «ОМС счет в драгоценных металлах». На странице продукта доступен выбор металла, к которому привязан счет.

Покупатели, которые пока не являются клиентами банка, могут обратиться в любой офис «Абсолют Банка» для открытия обезличенного металлического счета, а также подключения к дистанционным каналам банка. Также в специализированных отделениях банка физическим лицам доступны для покупки мерные золотые слитки.

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