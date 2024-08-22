Благодаря «МегаФону» на Байкале появилась еще одна локация с быстрым 4G

Еще больше фото и видео выложат в социальные сети и сделают цифровых звонков (VoLTE) абоненты «МегаФона», отдыхающие на Байкале. Оператор установил телеком-оборудование в бурятском поселке Новый Энхэлук, которое обеспечивает интернет соединение на максимальной скорости до 96 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новый телеком-объект работает в низких и высоких частотных диапазонах. Первый имеет радиус охвата до 35 км, что позволяет обеспечить необходимую территорию покрытия и стабильную передачу сигнала, также он лучше проникает внутрь зданий и проходит через другие препятствия. А второй – большую емкость сети и высокую скорость передачи данных даже в часы наибольшей нагрузки.

Село Новый Энхэлук находится на берегу Байкала в Кабанском районе Бурятии. Расстояние от столицы республики – Улан-Удэ составляет 157 км. В населенном пункте постоянно проживают около 200 человек. В основном, они занимаются подсобным хозяйством или работают в сфере обслуживания. В селе расположено множество гостиниц, баз отдыха, загородных отелей, кафе и другой туристической инфраструктуры.

Мобильный интернет на скорости до 96 Мбит/с позволит местным жителям и туристам в Новом Энхэлуке еще с большим комфортом звонить по видеосвязи родным и близким, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, слушать онлайн музыку, работать удаленно, пользоваться современными цифровыми сервисами и образовательными платформами. Скачивание или загрузка «тяжелого» контента займет считанные минуты, а блогерам-визитерам станет намного проще вести прямые эфиры в соцсетях и записывать сторис.

«Новый Энхэлук находился в списке приоритетных задач по развитию LTE-сети на Байкале. Ранее в поселке была наша связь, но она оставляла желать лучшего, и это осложняло отдых нашим абонентам. Ведь делиться эмоциями и впечатлениями хочется в режиме реального времени, здесь и сейчас, быть на связи со своими близкими, которые остались дома, и, например, решать другие дела, которые не требуют отлагательств. Теперь и туристы, и местные жители не ограничены в своих цифровых возможностях и желаниях», — сказала директор «МегаФона» в Бурятии Олеся Степанова.

Голосовая связь доступна как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – можно без потери качества общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.