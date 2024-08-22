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«МегаФон» увеличил скорость мобильного интернета в Угличе

Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению скорости мобильного интернета, установив дополнительное оборудование в диапазоне 4G. Теперь сотни тысяч путешественников, приезжающих в Углич полюбоваться волжскими просторами и Кремлем, могут на 20% быстрее загружать необходимые цифровые сервисы на своих смартфонах.

Углич ведет историю с 937 года и за свое тысячелетие успел обрасти множеством храмов, монастырей и старинных купеческих домов. Во время многочисленных экскурсий по городу, где путешественников встречают Кремль и Палаты углических князей, любители истории могут воспользоваться современными цифровыми аудиогидами и узнать обо всем, начиная от истории велосипеда и заканчивая историей русской водки. Также возросшие скорости передачи данных позволят туристам делиться в соцсетях фотографиями местных уникальных музеев в режиме нон-стоп. Теперь у гостей древнего города на это уйдёт всего несколько секунд.

«Углич входит в состав знаменитого маршрута «Золотое кольцо». Поэтому подготовка к туристическому сезону здесь началась с комплексного анализа потребления мобильного трафика в историческом центре. Ежемесячно путешественники прокачивают здесь свыше 15 ТБ и проговаривают около 130 тыс. минут. С помощью инструментов big data наши аналитики выявили зоны повышенной нагрузки на сеть, полученные данные легли в основу плана модернизации телеком-инфраструктуры. После чего инженеры запустили дополнительный слой LTE, который обеспечил рост скорости мобильного интернета в популярных туристических локациях и жилых районах в центре города», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

Дополнительно в зону улучшения попали ещё две локации на юге Угличского района — деревня Милодино и село Заозерье, где суммарно проживает около 400 человек. Инженеры «МегаФона» модернизировали здесь базовые станции, увеличив скорость мобильного интернета примерно на треть — максимальная скорость передачи данных теперь может достигать до 40 Мбит⁄с.

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