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МТС прокачала сеть на пересечении древнего городища и федеральной трассы Р-120 в Орловской области

МТС сообщила об усилении сети LTE на участке федеральной трассы Р-120 в Орловском районе. Новое качество связи теперь доступно тысячам автомобилистам и жителям двух населенных пунктов, которые ежедневно пользуются здесь голосовой связью и мобильным интернетом. В результате проведенных работ скорость LTE выросла в среднем на 50%.

Специалисты модернизировали сеть в деревне Образцово и поселке Надежда, недалеко от которого на правом берегу реки Орлик расположено древнее городище. Теперь местные жители и любители истории смогут вести прямые эфиры с территории археологического памятника IV – II веков до н.э. Также высокоскоростной мобильный интернет позволит оставаться на связи автомобилистам, проезжающим по трассе Р-120 в Орловском районе.

«Автотрасса Р-120 начинается у нас в Орле и идет на Смоленский регион до границы с Беларусью. Она отличается быстрорастущим пассажирским и грузовым трафиком. Вместе с этим возрастает роль телеком-инфраструктуры, от ее стабильной работы на всех участках трассы зависит скорость загрузки онлайн-карт, комфорт и безопасность для путешествующих на дальние расстояния, ведь в дороге важно оставаться на связи. Местные жители и археологи также оценят новое качество сети», – сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

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