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«Яндекс Погода» запустила технологию OmniCast: нейросети улучшили локальный прогноз за счет новых источников данных

«Яндекс Погода» внедрила технологию OmniCast, которая учитывает данные как профессиональных, так и любительских метеостанций. Благодаря этому сервис стал в 36 раз чаще получать данные о температуре и давать более точный прогноз для каждого городского квартала. Локальный прогноз будет полезен не только жителям города, но и представителям бизнеса — девелоперам, организаторам мероприятий, владельцам сетевых кафе.

OmniCast стал частью технологии «Метеум», которая лежит в основе сервиса. «Метеум» использует множество данных: прогнозы погоды мировых поставщиков, информацию с радаров, спутников и наземных метеостанций. Однако метеостанции расположены неравномерно и там, где их мало, сложно дать точный прогноз. OmniCast восполняет этот пробел за счет любительских метеостанций. Они расположены повсеместно и передают информацию каждые пять минут, тогда как профессиональные — раз в три часа. Это и позволило чаще получать данные и пересчитывать прогноз.

OmniCast работает на основе нейросетей. Они рассчитывают температуру воздуха, учитывая прогноз «Метеума», данные ближайших метеостанций, колебания температуры в микрорайоне и его особенности — например, характер поверхности и рельеф. В итоге пользователи получают прогноз для каждого участка размером 500 на 500 метров.

Локальный прогноз особенно актуален для крупных городов, где в каждом районе свой микроклимат. Например, в центре города может быть до 13 градусов теплее, чем на окраине. По данным OmniCast, этим летом самыми жаркими районами Москвы стали Арбат, Замоскворечье и Тверской район, а самыми прохладными внутри МКАДБибирево, Коньково и Богородский. Теперь разницу температур можно увидеть на карте «Яндекс Погоды». Районы с более низкой температурой сервис показывает в холодных цветах, а с высокой — в теплых.

OmniCast умеет обрабатывать данные из разных источников, будь то любительская метеостанция или погодные датчики. Отсюда и название технологии — OmniCast, от латинского префикса omni- («всеохватный»). Пользователи и организации, у которых есть метеостанции, могут подключить их к «Яндекс Погоде» с помощью API. Это позволит получить расширенный прогноз и повысить его точность.

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