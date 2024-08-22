«Яндекс» улучшил выбор товаров в «Поиске», добавив больше характеристик о магазинах и товарах

«Яндекс» улучшил ответы на запросы, связанные с поиском товаров. Теперь можно прямо в результатах поиска увидеть цены и изображения товара, выбрать подходящий вариант и перейти на сайт магазина. Пользователи смогут быстрее найти и купить нужную вещь, а бизнесы — получать больше заказов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Интернет-магазины теперь имеют отметку «Товары», чтобы их было легко отличить от других сайтов. В будущем при ответах «Поиск» будет учитывать, где находятся магазины, насколько удобна доставка товара в регион и есть ли он в наличии.

«Поиск» «Яндекса» поможет и в том случае, если покупатель ищет товар не конкретной модели, а просто товар из какой-то широкой категории. Например, по запросу «кухонные стулья» сервис найдет подходящие магазины и к ссылкам на них добавит изображения разных стульев, которые там продаются.