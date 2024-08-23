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API «Яндекс Карт» предложат бизнесу новые способы оптимизировать маршруты

API «Яндекс Карт» обновили продукты в категории «Маршруты и навигация». В них добавили функции для более точного планирования маршрутов: «Объезд выбранных зон», «Оптимизация порядка объезда точек» и «Минимизация поворотов налево». Они особенно актуальны для ритейла, курьерских служб и логистических компаний — всех, кто планирует доставки и организует перевозку грузов.

Обновления доступны в трех навигационных продуктах: «Матрице расстояний», «Получении деталей маршрута» и NaviKit SDK. «Матрица расстояний» рассчитывает длину и продолжительность маршрутов между разными комбинациями пунктов отправления и назначения. «Получение деталей маршрута» строит маршрут между точками для автомобилей, общественного транспорта и пешеходов. Оба продукта учитывают пробки, прогноз погоды на заданное время, пересадки, лестницы и другие детали. NaviKit SDK позволяет встроить навигационный функционал в собственное приложение на iOS или Android, адаптировав водительские сценарии под задачи бизнеса.

Функция «Минимизация поворотов налево» предусмотрена специально для грузовых автомобилей. Повороты налево — самые долгие и опасные маневры. Их исключение снижает риск возникновения аварийных ситуаций и сокращает время в пути. Тем самым повышается безопасность и рентабельность перевозок. Настройка доступна в «Матрице расстояний» и «Получении деталей маршрута».

«Объезд выбранных зон» позволяет клиентам строить маршрут в объезд определенных локаций или областей: например, жилых районов, центра города, строительных или ремонтных зон. Данная функция представлена в «Матрице расстояний», «Получении деталей маршрута» и NaviKit SDK.

«Оптимизация порядка объезда точек», добавленная в продукт «Получение деталей маршрута», позволяет автоматически спланировать оптимальный маршрут между несколькими точками одновременно. Максимум — 50 адресов. При расчете маршрута учитываются пробки и прогноз погоды. Эта функция поможет бизнесу сократить перепробег и, соответственно, расходы на топливо.

«Новые возможности наших продуктов позволят компаниям достичь желаемых бизнес-показателей, оптимизировав процессы, связанные с маршрутизацией и навигацией. Такие нюансы перевозок, как исключение определенных участков дороги или ограничение поворотов налево, сегодня могут быть учтены с помощью геотехнологий. Мы рады делиться с бизнесом актуальными решениями, отвечающими современным запросам рынка», — сказал Антон Токбулатов, руководитель проектов API «Яндекс Карт».

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