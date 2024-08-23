«Авито Работа»: средние зарплатные предложения для новых работников в гостинично-ресторанной сфере за год выросли на 21%

Эксперты «Авито Работы» изучили динамику средних зарплатных предложений для новых сотрудников в сфере HoReCa за июль 2024 г. и составили список самых высокооплачиваемых работников в сегменте. По данным платформы, в июле текущего года средние предлагаемые зарплаты для соискателей увеличились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 45,78 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Наиболее заметный прирост средних зарплат отмечен среди бариста — в июле 2024 г. средняя предлагаемая заработная плата для соискателей на эту позицию составила 38,3 тыс. руб. при полном графике, что на 27% больше, чем в июле 2023 г.

В числе лидеров по росту зарплат в июле 2024 г. оказались также бармены и официанты — средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 24%. Так, бармены теперь могут рассчитывать в среднем на 44,67 тыс. руб., а официанты — на 50 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

На 22% больше, чем в июле прошлого года, стали предлагать кандидатам на должность администратора ресторана. На 18% за год увеличились средние зарплатные предложения для новых сотрудников на позиции администратора гостиницы.

При этом важно учитывать, что реальный доход специалистов таких профессий, как бариста, бармен и официант, зачастую зависит от чаевых, которые могут значительно увеличивать общий заработок, особенно в популярных заведениях и в сезон активного туризма.

Бариста оказались также лидерами по приросту активных вакансий — в июле текущего года предложений о работе для них стало больше на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Остаются востребованными в гостинично-ресторанной сфере хостес и работники кухни — спрос работодателей на первых вырос на 38%, а на вторых — на 24% за год.