Интерес бизнеса к продвижению в «VK Клипах» вырос в три раза

VK сообщила о том, что за шесть месяцев 2024 г. бюджеты бизнеса на продвижение в «VK Клипах» выросли почти в три раза год к году. Чаще всего короткую вертикальную видеорекламу используют для промо мобильных приложений, сбора заявок от клиентов и привлечения пользователей на сайты.

8 из 10 руб., потраченных на таргетированную видеорекламу в клипах, приходятся на единую платформу «VK Реклама». За год количество таких кампаний в новом кабинете выросло почти в шесть раз.

«Популярность коротких вертикальных роликов продолжает увеличивать интерес бизнеса к этому формату. И крупные, и совсем небольшие компании и авторы начали активнее продвигать свои товары и услуги в клипах. Растут инвестиции как в таргетированную рекламу, так и в размещение нативных интеграций у клиперов», — сказал директор по рекламным технологиям и СМБ VK Станислав Бонбин.

Самый высокий средний чек на рекламу в клипах у финансовых компаний. На втором месте бизнес в категории «инструменты», на третьем — игры. Последние активнее других за год увеличили бюджеты на промо в вертикальных роликах — в шесть раз. В топе категорий бизнеса по росту инвестиций в рекламу в клипах «еда и напитки», «инструменты» и электронная коммерция — маркетплейсы и интернет-магазины.

Среднее количество просмотров вертикального контента в VK Клипах выросло на 84% во втором квартале 2024 года — до 1,7 млрд в сутки. Пользователи стали проводить в три раза больше времени за просмотром коротких роликов. Этому способствует как рост контента и авторов, так и улучшение системы рекомендаций и увеличение доли клипов в ленте «ВКонтакте».