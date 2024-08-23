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«МегаФон» подключил к сети два поселения в Новосибирской области

Около 500 человек из двух поселений Новосибирской области получили доступ к мобильному интернету четвертого поколения (LTE) и голосовым звонкам (VoLTE). «МегаФон» стал первым оператором связи, который установил телеком-оборудование в поселке Виноград Черепановского района и деревне Ерёмино Кыштовского района. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Оба населенных пункта относятся к категории малых. Здесь проживает всего по несколько сотен человек, а из социальной инфраструктуры доступны магазины, фельдшерско-акушерские пункты и школа в Еремино. Ученики из поселка Виноград каждый день ездят за знаниями в соседнее село, которое находится в шести километрах.

«Виноград и Ерёмино стоят обособленно в лесной местности, в удалении от крупных автомобильных трасс и железнодорожных путей. Именно поэтому для местных жителей так важно наличие надежной и качественной сотовой связи. Благодаря появлению инфраструктурных объектов в этих локациях, местные жители наравне с горожанами могут выходить в сеть на комфортных скоростях, использовать любые цифровые сервисы, общаться с родными, а при необходимости — оперативно связаться с экстренными службами», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Денис Трофимчук.

В новом учебном году у сельских школьников открылись широкие возможности — они могут получать дополнительное образование онлайн, в любой момент связаться с учителями и одноклассниками. Взрослым жителям Винограда и Еремино современная LTE-сеть открыла доступ к быстрому решению разных бытовых вопросов, удаленной работе, а также получению государственных услуг, оплате счетов в банковских приложениях, онлайн-покупкам, просмотру фильмов в высоком разрешении, общению в мессенджерах и соцсетях. Работники фельдшерско-акушерского пункта смогут оперативно проконсультировать жителей не только на своём рабочем месте, но и, например, находясь на вызове.

Строительство сети шло в рамках государственной программы «Цифровая трансформация Новосибирской области» в партнёрстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

«Одно из направлений национального проекта «Цифровая экономика» — развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к сети интернет в малонаселенных, отдаленных территориях области. Реализуем федеральные и региональные проекты по устранению цифрового неравенства. Прошлый год был рекордным по обеспечению стабильной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом отдаленных сел, мы подключили 76 населенных пунктов. В этом году планируем подключить к интернету 55 населенных пунктов. Первые вышки в этом году уже введены – в поселке Виноград Черепановского района и деревне Еремино Кыштовского района. Жители могут использовать все возможности скоростного интернета для досуга, обучения, работы, получения госуслуг», — сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Голосовая связь доступна как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает чистый звук и быстрое соединение — абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

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