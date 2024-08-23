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«Мегамаркет» присоединился к поддержке жителей Курской области

Мегамаркет совместно с «Госуслугами» запускает меры поддержки пострадавших жителей Курской области. Ранее компания обратилась в Правительство с инициативой по реализации соответствующих сервисов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Мегамаркет начисляет пострадавшим по три тыс. бонусов «Спасибо» (один бонус = один рубль), которые можно потратить на необходимые покупки. Компания собрала специальную витрину с товарами по сниженным ценам. Чтобы получить бонусы, нужно перейти на сайт маркетплейса, зарегистрироваться и оформить заявку.

Получить поддержку могут все, кто ранее направлял на «Госуслугах» заявление на выплату покинувшим свое жилье. Важно, чтобы номер телефона в заявлении совпадал с номером телефона на «Мегамаркете».

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