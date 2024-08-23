Нейросети помогли «Яндексу» заблокировать 197 тыс. рекламных аккаунтов мошенников за полгода

За первую половину 2024 г. «Яндекс» заблокировал 197 тыс. аккаунтов недобросовестных рекламодателей, которые пытались разместить объявления в «Директе». Это на треть больше, чем в предыдущем полугодии. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Рекламы».

Определять мошенников «Яндексу» помогают нейросети. Они учитывают более тысячи различных признаков того, как рекламодатели размещают свои объявления. Чтобы анализировать информацию и принимать решения без прямого участия человека, нейросети обучаются на больших объемах данных.

Алексей Гончаров, заместитель коммерческого директора «Яндекса» по качеству: Сейчас мы применяем около десятка различных ML-моделей для обнаружения мошенников. У каждой из них — своя специализация и частота обучения. Например, одна — выявляет фишинг, другая — может охватить широкий спектр подозрительной рекламы в целом. Благодаря дообучению уже существующих моделей и обучению новых, мы стали в восемь раз быстрее находить и блокировать мошенников».

Машинное обучение помогает «Яндексу» не только обнаруживать мошенников, но и классифицировать объявления по темам. Например, выявлять рекламу алкоголя, которая запрещена, или медицинских услуг, для которой нужно проверять лицензии у рекламодателя и добавлять предупреждение о наличии противопоказаний и необходимости консультации со специалистом.