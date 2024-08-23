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Опрос МТС Travel: половина россиян любят экстрим в путешествиях

Согласно исследованию сервиса бронирования отелей МТС Travel, из всех экстремальных активностей чаще всего россияне выбирают дайвинг (48%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Также в топ экстремальных занятий попали горные лыжи и сноуборд (46%), «страшные» аттракционы (41%), канатные парки (39%) и скалолазание (35%). Наименее популярными активностями стали зорбинг (спуск в прозрачном шаре) и бокинг (передвижение на пружинистых ходулях) — 10 и 11% соответственно (в данном вопросе был возможен множественный выбор ответа).

Большинство респондентов занимаются экстремальными активностями в поездках по России (87%). 27% участников опроса подобные увлечения обходятся за одну поездку в сумму от 10 до 20 тыс. рублей, 24% платят от 20 до 50 тыс. руб., а каждый пятый — от 5 до 10 тыс. руб.

Из тех участников опроса, которые ни разу не пробовали экстремальные активности, 60% признались, что хотели бы сделать это. При этом у мужчин наиболее популярным вариантом ответа стал прыжок с парашютом (47%), а у женщин — канатные парки (40%).

Участники опроса отметили, что к экстремальным занятиям их мотивируют жажда новых впечатлений (71%), поиск адреналина (47%), желание преодолеть страхи (46%) и общение с единомышленниками (18%) (в данном вопросе был возможен множественный выбор ответа).

65% любителей экстрима каждую поездку пробуют новые виды подобных развлечений, каждый пятый делал это из интереса один или несколько раз и больше пока не планирует. И только для 15% экстрим — это хобби, и они занимаются одними и теми же активностями на постоянной основе.

Методика

В опросе, посвященном экстремальным активностям в путешествии, приняли участие тысяча россиян в возрасте от 18 лет.

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