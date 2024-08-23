CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Помощь Курску: более трети выделенных компанией Озон средств уже потрачено на необходимые товары

Компания Озон начислила от себя 240 млн руб. в бонусных баллах (один балл = один рубль) пострадавшим жителям Курской области в рамках акции, реализуемой совместно с «Госуслугами». Было выделено по три тыс. рублей на каждого взрослого и каждого ребенка, вынужденно покинувших свое жилье. Маркетплейс организовал специальную витрину с товарами первой необходимости, цены на которые снижены минимум на 50%. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Более трети из начисленных средств пострадавшие уже потратили на покупку нужных товаров. Чаще всего приобретают мелкую бытовую технику, одежду, кухонную утварь и средства связи.

Как еще помогает Озон

Компания уже отправила 20 т гуманитарной помощи напрямую в Курскую область. Она также оказывает финансовую поддержку владельцам пунктов выдачи в приграничных регионах.

Как помогают граждане через Озон

Более 260 тыс. сертификатов помощи номиналом в 500 руб. за два дня купили пользователи Озон. Страница покупки сертификатов стала самой посещаемой карточкой товара на сайте маркетплейса в день запуска акции, 21 августа. Активировано для покупок почти 70 тыс. сертификатов.

Какая помощь доступна на «Госуслугах»

Выплата жителям пострадавших районов Курской области.

Выплата пострадавшим при ЧС.

Выплата при утрате имущества.

Выплата за вред здоровью.

Выплата членам семьи погибшего при ЧС.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Санкции США – пустой звук. Китай играючи их обошел и пользуется всеми возможностями крупнейшего в мире облачного сервиса

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Пользователей Ubuntu Linux оставили без новейшего браузера Chrome

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO CAMON 30 LOEWE.Design Edition: экологичная красота

Показать еще

Наука

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS