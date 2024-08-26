Каршеринг «Делимобиль» запускается в Пермском крае

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», продолжает региональную экспансию и запускает работу в Перми, где станет первым федеральным оператором каршеринга. Столица Пермского края является 13 городом присутствия и уже третьим новым городом для компании в 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

«Делимобиль» предложит жителям и гостям Перми более 500 машин в категориях «Эконом», «Комфорт» и «Бизнес». Автомобили станут доступны для аренды через мобильное приложение в первой половине сентября 2024 г.

Пользователи смогут совершать поездки по Перми и городам Пермского края, а также другим регионам присутствия «Делимобиля», включая Москву, Казань, Нижний Новгород, Уфу, Самару и их области, при этом аренду необходимо будет завершить в Перми. Тарифная сетка предлагает различные опции для различных повседневных задач: «Минуты» и «Фикс» — для ежедневных поездок, «Часы» и «Дни» — для выгодных поездок на дальние расстояния.

Генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина: «План нашего стратегического развития предусматривает поступательное расширение географии и выход в новые города с населением свыше 500 тыс. человек. В этом году мы запустили наш сервис уже в третьем городе: в апреле мы успешно начали работать в Сочи, в июне – в Уфе, в августе планируем выпустить машины в Пермь. Таким образом, мы усиливаем самое широкое региональное присутствие в России среди сервисов каршеринга, и спрос на наш сервис только за первое полугодие 2024 г. вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом. Мы намерены и дальше продолжать региональную экспансию с учетом приоритетов бизнеса, чтобы развивать массовую популярность каршеринга и расширять зону покрытия. Экономика и социальная сфера Пермского края динамично развиваются, регион с населением почти 2,5 млн имеет богатое культурно-историческое наследие и популярен в качестве туристического направления, поэтому мы видим большой потенциал для масштабирования нашего сервиса. «Делимобиль» помогает улучшить качество жизни пользователей, делает их передвижение более комфортным и свободным, беря на себя рутинные задачи владения автомобилем. Наши машины эффективно вписываются в городскую транспортную систему, и горожане смогут выбирать каршеринг как для коротких поездок в пределах города, так и для путешествий по Прикамью или в соседние регионы».