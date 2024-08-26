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«Контур.Банк» цифровизировал депозиты для бизнеса

«Контур.Банк» продолжает переводить сервисы и услуги для МСБ в онлайн. Теперь предприниматели могут не только открыть счёт для бизнеса полностью дистанционно, но и управлять депозитами без визита в банк.

Открытие депозита в интернет-банке «Контур.Банка» занимает несколько минут. Клиенту достаточно выбрать подходящие условия в разделе «Депозиты» и подтвердить заявку на размещение средств кодом из SMS или электронной подписью. Пополнение и частичное снятие денег, если это возможно по условиям депозита, также происходит онлайн.

Одновременно с запуском нового процесса «Контур.Банк» обновил линейку депозитов с учетом потребностей бизнеса: предприниматели могут как разместить деньги на несколько дней под высокий процент, так и открыть гибкий депозит на длительный срок с возможностью пополнения и частичного использования средств для расходных операций.

Денис Бабушкин, председатель правления «Контур.Банка», сказал: «Мы сделали еще один шаг в цифровой трансформации банка. Наша цель — построить онлайн-банк с современными сервисами, привлекательными условиями для бизнеса и удобной интеграцией с продуктами экосистемы «Контур». Цифровизация работы банка — одно из ключевых условий достижения этой цели».

Сергей Зарипов, руководитель финтех-направления в «Контуре», отметил: «Нововведение упрощает процесс управления финансами для предпринимателей, позволяет бизнесу сосредоточиться на росте и развитии, а не на бюрократических процедурах. Удобство и доступность таких услуг могут значительно повысить связность клиентов с экосистемой Контур и способствовать привлечению новых пользователей».

Пока новый функционал доступен пользователям интернет-банка online.emb.ru, но до конца года возможность работы с депозитами появится и в интернет-банке собственной разработки bank.kontur.ru.

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