CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон»: фотографии с пляжей озера Арахлей стали «улетать» быстрее

Летом 2024 г. отдыхающие на песчаных пляжах озера Арахлей могут выходить в сеть «МегаФона» на средней скорости до 100 Мбит/с. Разогнать мобильный интернет стало возможно после запуска дополнительной базовой станции в популярном месте отдыха забайкальцев и гостей региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона»

Новый телеком-объект взял на себя часть существующей пользовательской нагрузки. Равномерное распределение запросов абонентов позволило улучшить качество голосовой связи и работу мобильного интернета. Также теперь отдыхающие могут комфортно звонить с пляжей озера с помощью интернета по технологии VoLTE.

«Модернизация сети в любимом месте отдыха тысяч туристов делает пребывание здесь более комфортным. Мы фокусируем внимание на Ивано-Арахлейском парке — локация находится недалеко от Читы и сюда любят приезжать горожане в выходные и праздники. Ранее наши специалисты перевели сервисы транспортной сети на волоконно-оптическую линию связи и увеличили пропускную способность оборудования на 30%. В этом году после запуска дополнительной базовой станции передавать данные абоненты могут существенно быстрее. Теперь даже в пиковые нагрузки скорость передачи остается высокой. Абоненты могут свободно скачивать тяжелые видео, отправлять фотографии в мессенджерах и пользоваться необходимыми цифровыми сервисами», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Забайкальском крае Евгений Позлутко.

Озеро Арахлей притягивает не только жителей Забайкальского края. Полюбоваться живописной природой приезжают гости Бурятии, Иркутска, Красноярска, Кузбасса, а также из Санкт-Петербурга и Новосибирска. Аналитики оператора посчитали, что летом 2024 г. с берегов Арахлея пользователями в сети «МегаФона» было передано больше данных на 119% относительно аналогичного периода 2023 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Основатель «убийцы» YouTube бежал из ЕС после ареста Дурова

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

Арестован Павел Дуров. Создателю «ВКонтакте» и Telegram вменяют терроризм, торговлю наркотиками и отказ сотрудничать с полицией

Как компании защищают конечные точки и почему это не спасает их от целевых атак

Санкции США – пустой звук. Китай играючи их обошел и пользуется всеми возможностями крупнейшего в мире облачного сервиса

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS