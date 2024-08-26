МТС на треть ускорила мобильный интернет в городах Тувы

МТС сообщает о модернизации мобильной сети в городах Кызыл, Шагонар и Ак-Довурак. В результате проведенных работ на сети значительно увеличилась площадь покрытия 4G и качество сигнала: мобильный интернет МТС в регионе ускорился в среднем на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Скорость выросла за счет перевода частот, выделенных под предыдущее поколение 3G, на современный стандарт 4G. Таким образом — с помощью рефарминга — МТС усилила мобильную сеть в крупных населенных пункта республики: в городах Кызыл, Шагонар и Ак-Довурак. В столице региона улучшение качества связи особенно заметно в восточной и центральной частях города, а также в районе Дальний Каа-Хем, где ранее отмечалась высокая нагрузка на сеть.

Скорости передачи данных достаточно, чтобы даже в часы пик горожане могли комфортно загружать тяжелый контент, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы экосистемы МТС. Кроме того, рефарминг расширяет для абонентов доступ к современной технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает лучшую слышимость, по сравнению с разговором в сети 3G.

«На сегодня только 13% абонентов МТС в республике пользуются сетью 3G, поэтому большого запаса емкости для сетей третьего поколения уже не требуется. У большинства — 4G-смартфоны, и рост мобильного трафика в сети четвертого поколения мы фиксируем ежегодно. Чтобы абонентам не было тесно онлайн, МТС проводит рефарминг. Образно говоря, мы расширяем «узкие места» по аналогии с добавлением полос на автодороге. И, стоит отметить, что после проведения таких работ на сети в трех городах потребление 4G-трафика выросло на 17%. Это говорит о востребованности высокоскоростного мобильного интернета у жителей республики», — сказал директор МТС в Республике Тыва Экер Хертек.