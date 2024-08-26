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МТС оцифровала старейшее национальное село Нори на Ямале

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске сети LTE в селе Нори в рамках программы по устранению цифрового неравенства. Доступ к мобильной связи и высокоскоростному мобильному интернету МТС получили около 300 местных жителей, большинство из которых представители коренных малочисленных народов Севера: ненцы и коми-зыряне. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть LTE доступна на всей территории села, где располагаются жилые дома, а также начальная школа, детский сад, ФАП, почта и Дом культуры. Теперь местные жители могут пользоваться сайтом госуслуг, медицинскими и банковскими приложениями, на телефон загружать образовательные платформы, через интернет совершать видеозвонки друзьям и родственникам.

Нори – самое маленькое по численности населения труднодоступное село в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. В конце XIX века являлось местом торговли рыбопромышленников, которые обеспечивали всем необходимым население этого региона. Село располагается недалеко от места впадения реки Надым в Обскую губу, к нему добраться можно только с января по апрель по зимнику – единственному автомобильному сообщению. Основным занятием трудоспособного населения является оленеводство, охота, рыболовство, пошив меховой одежды.

«Мы продолжаем работу по улучшению качества связи в небольших и труднодоступных поселениях Крайнего Севера по программе устранения цифрового неравенства, поскольку связь – это прежде всего безопасность и оперативное решение жизненно важных вопросов. Например, чтобы вызвать врача, связаться со службой спасения, позвонить ребенку или близким, которые живут на большой земле. Важно, чтобы с появлением интернета селяне могли чувствовать себя комфортно, несмотря на удаленность локации. Тем самым мы предоставляем ямальцам, малочисленным народам Севера пропуск в мир современных цифровых технологий», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

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