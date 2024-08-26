В новый учебный год — с новым дизайном приложения «СберKids»

Более понятное, удобное — таким стало детское мобильное приложение «СберKids» для Android после редизайна. Это значит, что у 1,8 млн юных клиентов банка, которые регулярно им пользуются, будет больше причин зайти в него. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Установить «СберKids» могут дети 6–13 лет и использовать приложение как образовательный портал: смотреть обучающие видео, выполнять тесты. Если у ребенка есть детская «СберКарта», то в приложении также можно контролировать свои расходы, переводить деньги, формировать накопления, управлять личным бюджетом. Чаще всего приложением «СберKids» пользуются дети 10-13 лет. Самые популярные действия — посмотреть свой баланс, перевести деньги другу, в том числе на счет в другом банке, открыть копилку и начать откладывать деньги на мечту.

С 2024 г. в приложении можно переводить деньги и в банки-партнеры без комиссии. Дети давно ждали этого, ведь многим нужно, например, перевести деньги на подарок однокласснику или учителю, чаевые в кафе и т. д. Такой возможностью уже воспользовались 300 тыс. детей. Как правило, речь идет о суммах не больше 650 руб. В основном же юные клиенты переводят деньги внутри банка: с начала 2024 г. «на Сбер» перевели 1,7 млн детей.

В 2023 г. в приложении появился новый раздел «Копилка» — сегодня уже 1,5 млн клиентов используют этот способ накоплений, причем большинство открывает сразу несколько копилок, ведь в этом возрасте определиться с одной целью бывает сложно. Средняя сумма накоплений — 1,4 тыс. руб. Чаще всего ребята копят на смартфоны, планшеты, наушники, внешние аккумуляторы, игрушки и наборы для создания слаймов.

Благодаря тому, что приложение активно развивается, аудитория детского мобильного приложения быстро растет: с августа 2023 г. его установили еще 1 млн юных клиентов Сбербанка.

Кирилл Бессонов, начальник управления «СберKids» Сбербанка: «Финансовую грамотность важно осваивать с самого детства, ведь без нее сложно добиться жизненного успеха. Вместе с приложением «СберKids» развивать навыки финграмотности удобно и интересно. В этом году мы существенно доработали наше приложение, которым пользуются уже 1,8 млн ребят. Мы продолжаем расширять его функционал, добавляем все новые возможности и тщательно работаем над эстетикой, чтобы каждый ребенок получил удовольствие от взаимодействия с приложением».