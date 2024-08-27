«Купер» подключил «Перекрёсток» к услуге самовывоза

«Купер» расширяет сотрудничество с торговой сетью «Перекрёсток» (входит в Х5 Group). Теперь пользователям сервиса помимо быстрой доставки доступен самовывоз покупок из супермаркетов сети. Воспользоваться услугой можно при оформлении заказа на сайте или в мобильном приложении, указав в способах получения заказа — самовывоз.

Сергей Катасонов, директор по развитию бизнеса «Купера», сказал: «Мы запустили услугу самовывоза четыре года назад. Покупатели выбирают её из-за возможности забрать заранее собранные товары в удобное время. Так, в первом полугодии 2024 г. количество заказов с самовывозом удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Рост популярности обусловлен ещё и тем, что в сервисе увеличилось количество подключенных торговых точек. Сейчас их более чем 6 тыс., теперь к ним добавились ещё 800 магазинов «Перекрёстка».

«Купер» начал сотрудничество с «Перекрёстком» в 2022 г. В супермаркетах сети представлен ассортимент из более 15 тыс. товаров. В каждом пятом онлайн-заказе уже используется программа лояльности X5 Group.

Тамила Агамова, директор по маркетингу X5 Digital, отметила: «Мы продолжаем развивать новые форматы сотрудничества с сервисами доставки. И запуск заказов, сделанных на витрине «Купера» и доступных к самовывозу из супермаркетов «Перекрёсток» — одна из таких возможностей. Нам важно, чтобы наши клиенты могли оформлять и получать свои покупки в омниканальном режиме — на тех платформах, и тем способом, где им удобнее это делать».