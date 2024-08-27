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«Магнит Маркет» увеличил сеть ПВЗ до 2000 точек и вышел в новые города

Маркетплейс «Магнит Маркет» (входит в группу компаний «Магнит») увеличил количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) до 2 тыс. точек. По сравнению с приобретенным осенью 2024 г. маркетплейсом KazanExpress сеть ПВЗ выросла в четыре раза, все новые пункты были открыты в магазинах «Магнит» разных форматов. Еженедельно маркетплейс открывает до 250 новых ПВЗ. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

«Магнит Маркет» расширил и географию присутствия: теперь маркетплейс доступен жителям 200 населенных пунктов, в то время как KazanExpress был представлен в 120. Расширение географии произошло как за счет открытия ПВЗ в новых населенных пунктах внутри прежних регионов присутствия маркетплейса, так и за счет выхода в Москву и Московскую область.

Расширение сети ПВЗ поможет развитию не только маркетплейса «Магнит Маркет», но и запущенного в августе B2B сервиса «Магнит Пост». Подключившиеся к нему онлайн-магазины могут использовать сеть ПВЗ для доставки покупателям своих заказов. Сервис направлен как на федеральные и столичные интернет-магазины, заинтересованные в покупателях из регионов, так и на региональных предпринимателей, ищущих доступный инструмент доставки своих товаров покупателям из Москвы.

Все новые ПВЗ «Магнит Маркета» расположены в магазинах «Магнит» «у дома» и магазинах дрогери «Магнит Косметик». Около 200 ПВЗ маркетплейса работают в круглосуточном режиме.

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «ПВЗ – самый популярный способ получения заказов из маркетплейсов, причем потребитель готов ходить до ближайшего пункта не больше 10 минут от дома или офиса. Расширение сети ПВЗ делает наш маркетплейс доступным большему количеству пользователей и расширяет количество маркетинговых инструментов, которые мы можем использовать для продвижения. В части городов мы уже поднялись на третье место по количеству ПВЗ среди всех маркетплейсов».

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