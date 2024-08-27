CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Российский разработчик корпоративного ИТ-мониторинга Monq Digital Lab представил SaaS в облаке «Яндекса»

Monq Digital Lab, отечественный вендор корпоративного ИТ-мониторинга нового поколения Monq, выпустил облачную версию платформы. Система помогает управлять состоянием ИТ-окружения и проактивно реагировать на сбои. Платформа объединяет в одном решении мониторинг инфраструктуры, приложений, пользовательских интерфейсов и зонтичный мониторинг. Об этом CNews сообщили представители Monq Digital Lab.

SaaS-версия Monq, созданная при технологическом партнерстве с Yandex.Cloud и полностью соответствующая российским и международным стандартам безопасности, позволяет пользователям экономить на внедрении и поддержке, ускорить и упростить развертывание системы, а также управлять функциональными блоками в зависимости от потребностей команд мониторинга и эксплуатации.

«Облачный Monq – это ответ на потребности компаний, в которых “коробочная” версия может быть излишней или, например, отсутствуют строгие требования от департамента информационной безопасности в части необходимости разворачивания внедряемых решений только в контуре конкретной компании. SaaS позволяет экономить как на ресурсах, так и на поддержке: собственные инфраструктурные мощности выделять не нужно, как и держать в штате специалистов по обновлению и администрированию систем. – сказал Иван Фролов, руководитель продуктов Monq.Automation и Monq.Cloud. – Кроме того, появляется возможность “собрать” свою собственную облачную версию из нужных функциональных блоков, или, воспользоваться только одним из них – например, Signals, для эффективного реагирования на алерты систем мониторинга, оперативного реагирования на проблемы и минимизации простоя сервисов и инфраструктуры».

В облачной версии продукта также есть возможность пользоваться и полным функционалом платформы, включая инструменты low и no-code автоматизации.

Платформа Monq находится в реестре Минцифры; для пользователей доступна бесплатная комьюнити-версия.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Основатель «убийцы» YouTube бежал из ЕС после ареста Дурова

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Арестован Павел Дуров. Создателю «ВКонтакте» и Telegram вменяют терроризм, торговлю наркотиками и отказ сотрудничать с полицией

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Санкции США – пустой звук. Китай играючи их обошел и пользуется всеми возможностями крупнейшего в мире облачного сервиса

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Лучшие доступные ноутбуки для учебы: выбор ZOOM

Самые эргономичные компьютерные мыши в 2024 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше

Обнаружен древний тихоокеанский город: урбанизация началась на 700 лет раньше, чем считали ученые
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS