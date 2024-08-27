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В Кирове появился маркетплейс для малого и среднего бизнеса от МТС

МТС объявляет о запуске в Кирове собственного маркетплейса цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс обеспечит выбор новейших технологий для бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «одного окна». В будущем на площадке появятся комплексные предложения, рассчитанные для отдельных отраслей и направлений кировского бизнеса, а также персональные рекомендации и консультации виртуального ассистента для предпринимателей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Платформа разработана продуктовой командой МТС. На витрине размещено более 100 сервисов для бизнеса из экосистемы МТС. Цифровые продукты, работающие на основе Big Data, ИИ и IoT, разделены на категории: это геосервисы, информационная безопасность, связь и интернет, облачные решения, таргетированные рассылки и реклама «МТС Маркетолог», искусственный интеллект, совместная работа, коммуникации и «Интернет вещей».

Например, на витрине представителям кировского бизнеса уже доступно российское программное обеспечение и оборудование по сервисной модели, сервис управления командами «Мобильные сотрудники», интеллектуальное решение для управления встречами и задачами «МТС Линк», облачное видеонаблюдение и видеоаналитика.

Платформа позволяет сразу оплачивать товары, либо откладывать их в корзину, чтобы вернуться и оплатить позже. Для удобства навигации разработчики предусмотрели множество фильтров, позволяющих выбирать сервисы, например, по размеру бизнеса, потребностям клиента и отрасли. Благодаря кратким описаниям предприниматель сможет быстро разобраться во всех тонкостях передовых технологий и подобрать подходящие решения в режиме конструктора.

Платформа обеспечивает безопасность и надежность всех операций, а для оформления покупки предпринимателю достаточно ввести всего два реквизита - ИНН и ОГРН. При этом приобрести можно не только сам продукт, но и дополнительные опции к нему в один клик.

«Цифровые сервисы и продукты для бизнеса в Кировской области сегодня также востребованы, как и для физических лиц. Мы хотели сделать их использование максимально комфортным, поэтому создали полноценный маркетплейс бизнес-решений, не уступающий по формату и функциям привычным онлайн-магазинам продуктов. У предпринимателей Кировской области теперь есть возможность значительного выбора сервисов с большими данными и искусственным интеллектом. Наша геоаналитика, видеонаблюдение, облачные решения, которые так популярны в нашем регионе, теперь можно приобретать через «одно окно». В ближайшем будущем мы планируем расширить линейку продуктов на маркетплейсе и учитывать индивидуальные потребности клиентов», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

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