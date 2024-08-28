145 российских решений для продаж новостроек собрали эксперты DigitalDeveloper в новом проекте

Портал о цифровизации недвижимости Digital Developer провел исследование рынка решений для автоматизации коммерческого блока девелоперов. Эксперты выявили 145 российских сервисов для цифровизации продаж. Среди них — 16 CRM для девелоперов и один сервис для продажи квартиры по trade-in. Об этом CNews сообщили представители Digital Developer.

На рынке представлено сотни продуктов для автоматизации продаж, однако большинство из них уже неактивны, либо не работают в России. Эксперты DigitalDeveloper проанализировали рынок решений и собрали список актуальных. Из исследования следует несколько выводов:

Застройщики нацелены развивать то направление, которое приносит прибыль быстрее. Больше всего сервисов представлено в категориях: агрегаторы недвижимости и сервисы экспорта данных и CRM и управление ассортиментом. При этом в категории trade-in представлен всего один сервис. Такой перевес наблюдается из-за сложности бизнеса, проблема кроется в определении выкупной стоимости. На этом этапе легко ошибиться, понести убытки или вовсе потерять клиента.

На рынке существует 16 CRM-систем для продаж новостроек девелоперов. Их можно разделить на три группы — универсальные, отраслевые и экосистемы, работающие на базе CRM, которые помогают управлять ассортиментом. На рынке уже не встретишь застройщиков, у которых не было бы внедренной CRM-системы. Это стало стандартом в отрасли.

Помимо CRM-систем, девелоперы уделяют большое внимание своему сайту. Как отмечает Алексей Бирюков, co-founder ida.lite: «‎Интерфейс современного сайта застройщика должен демонстрировать самую важную информацию в лоб. Чтобы достичь этого, нужно анализировать пользовательские паттерны поведения и размещать необходимые инструменты на пути взаимодействия. В подборе квартир клиент проводит 80% времени, поэтому карточка квартиры должна быть наполнена, как страница о проекте, а листинг — содержать максимальную информацию исходя из запроса. Простота и удобство, персонализация и скорость современных технологий — главные составляющие вашего роста продаж».

Несмотря на наличие отечественных продуктов для BI и аналитики рынка, сохраняется тенденция использования Microsoft Power BI и Excel. Переходят на сервисы только крупные застройщики, остальные продолжают вести аналитику в таблицах Excel.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса, ПАО Сбербанк: «Ни в одной отрасли мы не встречали таких подробных карт решений. А они очень нужны двум миллионам наших корпоративных клиентов. Цифровая трансформация — важнейший отраслевой тренд, а карта цифровых решений — важнейший инструмент эволюции индустрии».

Итогом исследования стала карта. На ней собрано 145 решений в 13 категориях.