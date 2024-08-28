Аналитика «МТС Линк»: летом россияне меньше созванивались по работе, но больше учились

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», оценила деловую активность пользователей в период отпусков. Исследование показало, что летом россияне проводили на 26% меньше онлайн-встреч и совещаний, чем весной. При этом количество вебинаров выросло на 5%. Об этом CNews сообщили представители «Вебинар Технологий».

Онлайн-встреч летом стало меньше, и они стали малочисленнее. Треть совещаний, проведенных летом, – это встречи один на один (30%). Весной таких встреч было меньше четверти (23%). На половине летних онлайн-мероприятий (53%) присутствовало до 6 человек. Весной около 60% встреч — более масштабные совещания с семью и более участниками.

Несмотря на период отпусков, пользователи не отказались от применения ноутбуков и стационарных компьютеров в пользу мобильных устройств. Летом с компьютеров к мероприятиям подключались 77% участников мероприятий (против весенних двух третей — 67%); количество подключений со смартфонов снизилось с 33% до 22%.

Летом изменилась и география участников встреч и вебинаров. Хотя самыми активными, как и прежде, оказались пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, на третье место по количеству участников онлайн-мероприятий вышел Краснодар, который сместил с этой позиции Екатеринбург.

Среди топ-3 регионов по проведению онлайн-мероприятий летом самая большая доля использования мобильных устройств летом – в Санкт-Петербурге и Ленобласти (36%), а самая низкая – в Краснодарском крае (18,6%).

«Лето — отличное время для получения новых навыков и знаний. Это подтверждает наша аналитика. Количество онлайн-совещаний на нашей платформе в период отпусков уменьшилось, но освободившееся время пользователи стали посвящать обучению и вебинарам. При этом с МТС Линк пользователи могут не переживать о том, что пропускают важные совещания во время отпуска: функции ИИ-саммаризации, видеохайлайтов и текстовой расшифровки помогают ознакомиться с содержанием прошедших встреч за считанные минуты», — сказала руководитель группы продуктового маркетинга «МТС Линк» Екатерина Пичелатова.

Анализ деловой активности россиян проведен с применением обезличенных данных пользователей «МТС Линк». Сравнивались аналогичные по длине летний и весенний периоды 2024 г. (15 июня — 15 августа против 15 марта — 15 мая).