«Авито Работа»: высокооплачиваемые вакансии для рабочих специалистов

Аналитики «Авито Работы» изучили актуальные предложения от работодателей на платформе и обнаружили вакансии для рабочих специалистов с зарплатными предложениями до 400 000 рублей. Вакансиями-лидерами по указанному для кандидатов размеру зарплаты в августе стали объявления для автожестянщика и маляра. В подборку также вошли монтажник, газоэлектросварщик, автомеханик, токарь и оператор станков. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В Московской области работодатель готов предложить автожестянщику зарплату до 400 тыс. рублей в месяц при гибком рабочем графике. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более трех лет, в обязанности которого будет входить работа с легковыми автомобилями. Автотехцентр предлагает не только высокую зарплату, но и подарки детям на праздники. При этом по России в июле 2024 года средние предлагаемые зарплаты автожестянщиков выросли на 11% год к году и составили 102,7 тыс. руб. в месяц.

В Москве компания готова предложить жестянщику-маляру до 400 тыс. руб. в месяц. Работодатель рассмотрит кандидатов с опытом работы более года. В обязанности сотрудника будет входить выполнение кузовного ремонта на легковых автомобилях различных марок и моделей. Работодатель ищет ответственного и желающего работать сотрудника. В сравнении с прошлым годом средние зарплатные предложения для маляров увеличились на 31%. В июле 2024 г. им предлагали в среднем 87,6 тыс. руб.

В Казани в компанию ищут монтажника на натуральный камень и композит с зарплатой от 384,6 тыс. руб. в месяц при гибком рабочем графике. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более года. Работник будет выполнять план производства работ. Работодатель ищет специалиста со знанием основ монтажа и чтения чертежей. Также монтажнику предоставится униформа, проживание, обучение и скидки в компании. В июле 2024 года монтажникам предлагали в среднем 93,6 тыс. руб. в месяц, что на 23% больше, чем в июле 2023 г.

В Москве работодатель готов предложить газоэлектросварщику зарплату до 350 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более трех лет, в обязанности которого будет входить сварка стояков и наружного газопровода. Работодатель предлагает соискателям не только высокую зарплату, но и проживание, компенсацию проезда с работы и униформу. В среднем по России в июле 2024 г. газоэлектросварщикам предлагали 81,7 тыс. руб. в месяц.

В Набережные Челны в компанию ищут автомеханик с зарплатой до 300 тыс. руб. в месяц при полном рабочем графике. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более года. Работник будет проводить диагностику, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Работодатель обеспечит автомеханику униформу, проживание, транспорт до работы и подарки детям на праздники. В июле 2024 г. средняя предлагаемая зарплата автомехаников в России выросла на 27% и достигла 103,6 тыс. руб. в месяц.

В Ростовской области работодатель готов предложить токарю зарплату до 300 тыс. рублей в месяц при полном рабочем дне. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более года, в обязанности которого будет входить токарная обработка и доводка наружных и внутренних поверхностей, а также нарезание и накатка наружных и внутренних двухзаходных резьб. Компания предлагает не только высокую зарплату, но и проживание, питание, транспорт до работы и униформу. Год к году токарям стали предлагать зарплату на 29% больше. Теперь специалистам готовы платить в среднем 137,9 тыс. руб. в месяц.

В Ростове-на-Дону работодатель готов предложить оператору станков зарплату до 150 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне. Компания готова рассмотреть кандидата с опытом работы более года, в обязанности которого будет входить изготовление деталей по чертежам, составление управляющих программ, подбор режущего инструмента и назначение схем стропления грузов. Компания предлагает не только высокую зарплату, но и проживание, униформу, оплату бензина и транспорт до работы. В июле 2024 г. операторам станков по России предлагали в среднем 82,6 тыс. руб., что на 14% больше, чем в аналогичном периоде в 2023 г.