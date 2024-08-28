CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Авито Работа»: за последний год соискатели стали на 37% чаще интересоваться мгновенным трудоустройством

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику вакансий с мгновенным трудоустройством за июль 2024 г. Оказалось, что за последний год число соискателей, готовых оперативно откликнуться на работу, минуя долгие процедуры и этапы собеседований, выросло на 37%. Опция мгновенного трудоустройства позволяет компаниям оперативно реагировать на потребности бизнеса и сокращать время на закрытие вакансий. Чаще всего такой формат в июле работодатели предлагали рабочим специалистам, а также сотрудникам сферы логистики. Об этом CNews сообщили представители Авито.

Активнее всего в июле 2024 г. среди сотрудников, готовых приступить к работе уже на следующий день, искали монтажников. Так, число вакансий для них выросло на 201% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Соискатели на эту должность могут рассчитывать в среднем на 95 тыс. руб. ежемесячно при полном рабочем дне.

За год количество вакансий с моментальным трудоустройством для продавцов выросло на 158% за год. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 45,5 тыс. руб. в месяц при полной занятости.

Третье место в списке лидеров по росту числа предложений с возможностью мгновенного трудоустройства оказались профессии повара и курьера. Количество вакансий с этой пометкой за год для них выросло на 130%. Поварам в среднем предлагали зарплату в 53,7 тыс. руб. в месяц за полный рабочий день, а курьерам — до 126 тыс. руб.

«В последнее время мы наблюдаем значительный рост интереса со стороны соискателей к вакансиям с возможностью мгновенного трудоустройства. С одной стороны, этот тренд заметен в сегменте массового и линейного найма по профессиям, не требующим от кандидатов особой квалификации. Всплеск активности в этой сфере может объясняться сезоном летней подработки. С другой стороны, быстрое трудоустройство продолжают активно предлагать работодатели в IT и других высокотехнологичных индустриях, где наблюдается дефицит опытных специалистов, обладающих цифровыми навыками», —сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Замедление YouTube дало трещину. Провайдеры стали самостоятельно ускорять любимый россиянами сервис

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

В «Касперском» нашли троян, работающий на macOS, который до сих пор существовал только под Windows

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

«Софтлайн» за долги забрал хостинг-провайдеров у своего бывшего владельца

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Снова в школу: самая эргономичная мебель для школьников и студентов

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS