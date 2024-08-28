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Какие качества докторов ценят пациенты — исследование «Яндекс Поиска»

«Яндекс Поиск» выяснил, за что пациенты чаще всего хвалят докторов. Аналитики изучили более 1,25 млн отзывов в карточках врачей в поиске «Яндекса» и пришли к выводу, что довольные пациенты чаще всего отмечают внимательность и вежливость доктора, умение доступно объяснять диагноз и этапы лечения, а также отсутствие лишних, по их мнению, анализов и лекарств. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

При этом исследователи «Яндекса» выяснили, что пациенты особенно часто заявляют о готовности порекомендовать врача в отзывах на мануальных терапевтов и психотерапевтов. Больше всего сожалений об увольнении или переходе доктора в другую клинику — в отзывах на гинекологов, неврологов и терапевтов. А в отзывах на хирургов и онкологов чаще, чем в других, встречаются эмоциональные благодарности и добрые пожелания специалистам.

«Поиск Яндекса» показывает отзывы в карточках с профессиональными профилями докторов, когда пользователи ищут врача определенной специальности или интересуются конкретным медиком. Врачи могут отвечать на отзывы в своих карточках после подтверждения профиля.

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