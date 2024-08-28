МТС: новосибирских школьников научат зарабатывать на контент-мейкинге

МТС запускает бесплатный курс по контент-мейкингу для школьников из Новосибирской области. Обучение проходит в формате компьютерной игры в рамках образовательного проекта «Поколение М». В числе педагогов блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка. В финале курса каждый участник должен создать личный блог на видеоплатформе NUUM. Пять лучших авторов смогут посетить любое мероприятие из афиши МТС Live. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-курс проходит в телеграмм-канале проекта «Поколение М» с 21 августа по 30 сентября 2024 г. Программу обучения с игровыми элементами разработали для школьников 12-18 лет. Курс погружает участников в виртуальный дом Nuumroom, где каждую неделю открывается новая комната с обучающим контентом, мотивационными советами и домашним заданием. За полтора месяца дети узнают, как побороть страх перед созданием блога, правильно реагировать на хейт, как формировать стратегию и концепцию блога. Кроме того, участники научатся делать контент-план, анализировать статистику, монтировать видео, добавлять шрифты и титры, а также узнают, что такое джамп-кат и футаж.

Блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка поделятся лайфхаками продвижения через короткие видео и коллаборации с другими блогерами. В финале проекта участники создадут собственный блог на видеоплатформе NUUM. Экспертное жюри выберет пять лучших видеопроектов, авторы которых смогут выбрать и посетить любое мероприятие из афиши МТС Live. Организаторы также оплатят для победителей и сопровождающих лиц транспортные расходы.

«Современные школьники растут в окружении гаджетов и постоянно потребляют различный контент. Неудивительно, что многих из них привлекает мир блогинга. Многие ребята понимают, что это может быть не только интересным и любимым, но еще и прибыльным делом. Главное уметь создать оригинальный контент, попасть в запрос аудитории, уметь продвигать и монетизировать свою работу. Этим темам мы в нашем курсе как раз посвятили большое внимание. Нет сомнений, что после онлайн-уроков результаты наших студентов не заставят себя долго ждать и вчерашние идеи станут ярким и популярным контентом», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.