МТС прокачала сеть еще в 146 населенных пунктах Кировской области

МТС сообщает о масштабном покрытии сетью МТС малых населенных пунктов Кировской области с населением от 36 до 500 человек. Благодаря строительству и модернизации базовых станций мобильная связь и интернет на высоких скоростях стали доступны еще почти 23 тыс. жителей региона. Работы проведены в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Качественная связь и высокоскоростной мобильный интернет МТС появились в 146 деревнях региона, причем в 103 населенных пунктах покрытие МТС появилось впервые.

Так, сеть МТС теперь есть в селе Цекеево, где родился и живет известный российский художник и скульптор, член Союза художников России Сергей Васильевич Яндубаев. Также сеть LTE МТС появилась в селе Второй Ластик, известном благодаря старинному дубу, который растет здесь 650 лет. А в селе Зыково находится «кипун» - восходящий источник, где вода бьет из-под земли в виде ключа. Теперь сельчане могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью в полном объеме: смотреть фильмы и сериалы в HD качестве, делать онлайн-покупки, пользоваться «Госуслугами», записываться к врачу, общаться по видеосвязи с близкими и узнавать новое о своей малой родине.

«В Кировской области практически в каждом населенном пункте есть на что посмотреть: это и природные достопримечательности, и старинные архитектурные памятники. Для нас важно обеспечить качественной сетью даже самые отдаленные уголки Кировской области, чтобы их жители могли пользоваться всеми доступными цифровыми услугами, а туристы, путешествующие по нашему региону, могли оперативно делиться своими впечатлениями, особенно в год 650-летия Кирова», - сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

Масштабные работы МТС провела в Оричевском, Куменском, Фаленском, Котельничском, Вятскополянском, Малмыжском, Юрьянском, Кирово-Чепецком, Белохолуницком, Даровском, Уржумском, Орловском, Богородском, Верхнекамском, Кикнурском, Яранском, Советском, Арбажском, Подосиновском, Зуевском, Пижанском, Тужинском, Слободском, Шабалинском, Кильмезском, Немском, Унинском, Сунском, Верхошижемском, Нолинском, Опаринском, Лебяжском, Санчурском, Афанасьевском, Мурашинском, Лузском районах.