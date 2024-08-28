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«МТС Юрент» предложил включить поездки на самокатах в проездные билеты

Кикшеринг «МТС Юрент», входящий в экосистему МТС, вышел с предложением интегрировать свои самокаты в проездные для общественного транспорта в городах присутствия сервиса. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Инициатива предполагает создание специального льготного тарифа для коротких поездок до 10 минут, оплатить которые можно будет с помощью единой транспортной карты, если таковая работает на территории города. Один из ярких примеров такого универсального проездного — московская «Тройка».

Это позволит сервису не только усилить реализацию бесшовных мультимодальных поездок, повысив комфорт своих пользователей и встраивая самокаты в городские транспортные сценарии, но и усилить безопасность поездок за счет дополнительного механизма идентификации. Уже сейчас «МТС Юрент» внедряет идентификацию пользователей с помощью сервиса МТС ID, благодаря которому, в частности, с начала сезона удалось заблокировать 6,114 тыс. аккаунтов в приложении оператора, принадлежащих несовершеннолетним.

По словам представителей компании, в следующем сезоне кикшеринг намерен ввести идентификацию пользователей приложения «МТС Юрент» через портал «Госуслуги», а также реализовать интеграцию с сервисом «Мос.ру». Это позволит дополнительно исключить поездки несовершеннолетних на самокатах и значительно снизить число несчастных случаев с их участием.

В перспективе сервис также намерен подключиться к региональному сегменту государственной Единой биометрической системы (ЕБС) Москвы, постановление о создании которой подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Это станет еще одним из удобных способов идентификации пользователей.

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