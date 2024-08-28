В «Контур.Отеле» появились всплывающие напоминания о задачах и чек-листы для сотрудников ресепшн

В «Контур.Отеле» теперь можно настроить график работы администраторов и автоматизировать передачу дел следующей смене. Появились всплывающие напоминания о «горящих» задачах и возможность задать время в отчетах.

В разделе «Задачи» на вкладке «Смены администраторов» теперь можно настроить расписание смен и сформировать шаблоны обязательных задач, которые нужно сверить при передаче смены.

Благодаря таким чек-листам сотрудники ресепшн выполнят все регламентированные задачи, а у управляющего и финансовой службы появится возможность контролировать этот процесс.

Помимо обязательных дел из чек-листов, каждый администратор уже может вносить в виде задач всю дополнительную информацию для следующей смены и других сотрудников — это позволит держать под контролем любые ситуации.

В рамках этой же задачи реализованы всплывающие окна с информацией о задачах. Они напоминают и о делах по чек-листу администратора, и о других, отдельно поставленных задачах за час до срока завершения задачи.

Эту функциональность планируется развивать и со временем такие напоминания охватят и другие события.

Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.Отель», сказала: «Что касается чек-листов для передачи смены, мы продолжили развивать блок, связанный с коммуникацией сотрудников. Регламентация и автоматизация процесса передачи дел направлены на минимизацию потери информации, что в конечном итоге способствует повышению удовлетворенности гостей. В рамках этой же задачи команда начала работать со всплывающими информационными окнами. Важно было реализовать в продукте инфраструктуру, которая позволит в будущем легко развивать эту функцию и информировать о других ситуациях, требующих внимания».

В отчетах «Выгрузка в 1С», «Оплата», «Долги», «Услуги» и «Эффективность сотрудников» появилась возможность задать не только дату, но и время. Это сделано для того, чтобы можно было анализировать показатели по сменам.