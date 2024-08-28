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В видеоленте «Авито» появились новые форматы рекламы

В мобильном приложении «Авито» появились новые форматы продвижения — медийный и нативный баннеры. Они показываются в видеоленте для продавцов и покупателей на главной странице и занимают весь экран смартфона. С помощью новых инструментов бренды могут увеличивать узнаваемость и растить продажи. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Полноэкранные баннеры — самый заметный формат продвижения на площадке. Он позволяет показывать многомиллионной аудитории «Авито» товары или услуги брендов и влиять на имиджевые метрики компаний.

Реклама показывается пользователям, которые вероятнее заинтересуются покупкой. Для этого умные алгоритмы «Авито» учитывают действия аудитории на платформе, ее интересы и другие характеристики. Например, если бренд продает детские товары, его баннеры увидит аудитория, которая недавно искала няню или рассматривала семейную ипотеку.

Баннеры в новых форматах состоят из статичного изображения, текста и кнопки с призывом к действию. Бизнес может выбрать медийный вариант отображения рекламы, чтобы показывать креатив во весь экран. Нативный формат похож на видеообъявления пользователей и подойдет для случаев, когда необходимо отделить текст от изображения. При запуске продвижения используется модель оплаты по CPM: бизнес платит за тысячу показов баннеров, а алгоритмы «Авито» стремятся охватить максимум аудитории в рамках бюджета заказчика.

«В условиях высокой конкуренции между компаниями и дефицита рекламного инвентаря брендам особенно важны заметные форматы продвижения, которые помогут выделиться и привлечь внимание целевой аудитории. Один из инструментов, который может помочь решить эту задачу — полноэкранные баннеры. Они позволяют не только увеличивать знание бренда, но и улучшать восприятие рекламы пользователями за счет нативного отображения в видеоленте на главной странице "Авито"», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

На данном этапе запустить рекламу в новых форматах можно через менеджера компании или заявку на сайте «Авито Рекламы».

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