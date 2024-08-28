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«Звук Бизнес»: количество сгенерированных ИИ аудиороликов выросло на 91%

Аналитики аудиосервиса «Звук Бизнес» сообщили об увеличении на 91% числа аудиодорожек, созданных с помощью искусственного интеллекта в чат-боте «Звук Бизнеса».

Telegram-бот от аудиосервиса Звук Бизнес был запущен в январе 2023 г. За все время пользователи создали в нем почти 11 тыс. аудиороликов. В первой половине 2024 г. с помощью бота пользователи сгенерировали 4,7 тыс. роликов, что на 91% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Звук Бизнеса».

Для создания аудиорекламы пользователь присылает готовый текст. Бот предлагает несколько вариантов голосов для озвучки и музыкальной подложки. Человеку остается только выбрать, и уже через минуту ролик готов. Протестировать инструмент могут все желающие бесплатно, а вот транслировать сгенерированную запись легально в своем заведении могут только действующие клиенты аудиосервиса.

Чаще всего ролики озвучиваются теплым контральто по имени «Алена», его выбирают в 30% случаев. С большим отставанием следом идут тенор «Филипп» и баритон «Ермил» (по 16% каждый). Как показало исследование, женские голоса популярнее мужских — их выбирают 54% пользователей.

«Основная аудитория бота — владельцы и администраторы различных коммерческих заведений: от небольших кафе до крупных магазинов в торговых центрах. Часто в таких местах бывают сезонные акции и специальные предложения, а бюджет на то, чтобы создавать профессиональные студийные аудиоролики по каждому случаю, не предусмотрен. Бот позволяет донести до посетителей актуальную информацию о маркетинговых предложениях без потери в качестве вещания», — сказал Виталий Бочкарев, директор по маркетингу аудиосервиса «Звук Бизнес».

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