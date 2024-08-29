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Авторы «VK Клипов» увеличат количество просмотров и подписчиков с помощью продвижения своего контента

VK расширила инструменты для авторов коротких вертикальных роликов. Пользователи и предприниматели могут продвигать свои клипы, опубликованные в сообществе или в личном профиле «ВКонтакте» — и увеличивать просмотры, реакции и количество подписчиков. Об этом CNews сообщили представители VK.

Авторы и бизнес найдут новых зрителей среди 88,4 млн пользователей соцсети. Вертикальные ролики покажутся в новостной ленте «ВКонтакте» и в разделе «Клипы» между другими видео. Клипы смогут получить больше показов, реакций, комментариев и репостов — что также повысит количество органических просмотров. Подписаться на сообщество или личный профиль автора можно прямо из ролика, не отрываясь от просмотра контента.

Раньше с помощью инструментов рекламного кабинета «ВКонтакте» бизнес мог продвигать свои товары в формате вертикальных роликов без публикации в сообществе или профиле. Они показывались между авторскими клипами, но не получали органические просмотры — только платные.

Новый инструмент единой платформы VK Реклама расширит аудиторию как коммерческих, так и контентных видео. Бизнес с их помощью сможет подробнее рассказывать о предложениях и увеличивать количество клиентов. Интеграция с Yclients сократит путь до покупки — пользователи смогут записаться на услуги прямо из клипа.

«Короткие вертикальные ролики — простой и понятный формат для авторов и бизнеса. Он не требует больших инвестиций и вызывает высокий отклик у аудитории. С ростом объема контента отстроиться от конкурентов становится сложнее. Алгоритмы «VK Рекламы» помогут находить целевую аудиторию роликов, которая вероятнее подпишется на сообщество или профиль автора или бизнеса «ВКонтакте». Автоматическая маркировка в кабинете упростит соблюдение законодательства без дополнительных затрат времени и ресурсов», — сказал директор по рекламным технологиям и СМБ Станислав Бонбин.

Настройка и аналитика продвижения клипов доступны в «VK Рекламе» на десктопе и в мобильном приложении «ВКонтакте». Часть аудитории уже может протестировать упрощенный запуск рекламы клипов в привычном формате интерфейса соцсети. Для этого достаточно нажать кнопку «Продвигать» после публикации клипа — по аналогии с рекламой постов. В ближайшее время кнопка появится у всех пользователей ВКонтакте.

По итогам первого полугодия инвестиции бизнеса в рекламу в «VK Клипах» выросли в три раза. Среднесуточное количество просмотров вертикального контента в «VK Клипах» увеличилось во втором квартале 2024 г. на 84% — до 1,7 млрд. Пользователи стали проводить за просмотром коротких роликов в три раза больше времени. Этому способствует как рост контента и авторов, так и улучшение системы рекомендаций и увеличение доли клипов в ленте «ВКонтакте».

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