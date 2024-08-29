Еще четыре тувинских села попали в сеть «МегаФона»

Около 3000 сельчан Улуг-Хемского района Тувы впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественным голосовым звонкам «МегаФона». Оператор построил базовые станции в четырех сумонах республики – Чодураа, Иштии-Хем, Ийи-Тал и Арыскан – расположенных вблизи федеральной трассы «Енисей». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые объекты связи работают в низких и средних частотных диапазонах. Они обеспечивают стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений, имеют увеличенную емкость сети, которая позволяет одновременно находится онлайн большему количеству активных пользователей.

Мобильный интернет на скорости 100 Мбит/с и более открыл для сельчан безграничные возможности для досуга, обучения, трудоустройства на удаленную работу, а также решения разных бытовых вопросов. Они могут звонить по видеосвязи в удобное время, получать государственные услуги, оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

В сумонах Чодураа, Ийи-Тал и Арыскан есть образовательные учреждения, и наличие 4G позволит ученикам пользоваться образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома, а педагогам станет проще готовиться к занятиям. Также местные жители могут получить дистанционную консультацию врачей или вызвать их на дом при необходимости, так как не во всех селах есть фельдшерско-акушерские пункты.

«Мы продолжаем расширять покрытие LTE-сети в регионе и делать современные телеком-услуги еще более доступными для наших абонентов. Особое внимание уделяем жителям сельской местности, для которых смартфон остается единственным способом поддерживать связь с внешним миром. На сегодняшний день из десяти населенных пунктов Улуг-Хемского района наша связь есть в девяти из них. В планах этого года закрыть оставшуюся в районе локацию – сумон Эйлиг-Хем, где проживает более 600 человек», – сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Построенные телеком-объекты позволят сельчанам всегда оставаться на связи с родными и близкими, а при необходимости – с экстренными службами. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Мы понимаем насколько важен и социально значим мобильный интернет в современной жизни, особенно для жителей малых и удаленных населенных пунктов. Зачастую для них это единственный способ поддерживать связь с внешним миром. Благодаря совместной работе с «МегаФоном» нам удается сокращать «цифровое неравенство» в сельской местности, и с каждым годом количество «белых» пятен на цифровой карте республики становится меньше», - отметил министр цифрового развития Республики Тыва Монгуш Идегел.