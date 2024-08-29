Интернет в метро Москвы и Петербурга станет безлимитным на некоторых тарифах «МегаФона»

С первого сентября мобильный интернет в подземках двух крупнейших городов страны станет безлимитным для всех абонентов, на тарифах которых подключены пакеты гигабайтов. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно спуститься в метро — внутренние системы «МегаФона» автоматически позаботятся о том, чтобы пакеты тарифа абонента не расходовались на всём пути до выхода на поверхность.

В 2023 г. метрополитены Москвы и Санкт-Петербурга суммарно перевезли почти 2,7 млрд пассажиров. Большая их часть в дороге коротает время, смотря сериалы, листая соцсети и слушая музыку — и на всё это расходуются лимитированные гигабайты мобильного интернета внутри тарифа. С первого сентября 2024 г. «МегаФон» отключает своим абонентам расход трафика на старте делового и учебного сезона, когда в подземном транспорте вырастает пассажиропоток.

Тем временем мобильным интернетом в метро в двух городах пользуются всё активнее. С начала года объём трафика в столичной подземке вырос на 115%, в петербургской — на 48%. Это связано в том числе и с наплывом туристов в летний период. В Москве чаще можно встретить гостей из Санкт-Петербурга, а в Петербурге — москвичей. При этом путешественники из Самары активно посещают метрополитены обоих городов — они заняли и там, и там второе место по числу пассажиров. Тройку лидеров в Москве замыкают нижегородцы, а в Санкт-Петербурге — сургутяне.

Доля мужчин, которые чаще ездят в столичном метро, на 17% больше женщин, а самый часто встречающийся возраст пассажиров — 36-46 лет. В подземке Санкт-Петербурга ситуация иная — здесь женщин можно встретить на 2% чаще, а пассажиров больше в возрасте 46-65 лет. Несмотря на это, в пути все они пользуются одними и теми же приложениями: более 53% всего трафика в подземках приходится на Telegram, «Кинопоиск», «Вконтакте» и YouTube.

«МегаФон» постоянно отслеживает уровень нагрузки на сеть в метро двух столиц. Так, в метрополитене Санкт-Петербурга с начала года специалисты модернизируют оборудование на всех станциях, в вестибюлях и внутри тоннелей. Инженеры продолжат основные работы до октября и будут постепенно вводить в эксплуатацию новые мощности. Уже сейчас абоненты «МегаФона» могут почувствовать увеличение скорости передачи данных на Московско-Петроградской (синей) ветке метро на 20%.

Для более широкого покрытия и устойчивого сигнала связисты используют в метро единую антенно-фидерную систему, в основе которой — высокочастотный излучающий кабель, внешне не отличимый от привычных электропроводов на стенах подземки. Через поперечные прорези на нем излучается радиосигнал, который напрямую связывается с устройствами сотен пассажиров каждого поезда.

По такому же принципу устроена связь и в московском метро, которое не перестаёт разрастаться. До конца 2024 г. будет открыта станция «Потапово» Сокольнической линии и первый участок Троицкой линии. Инженеры «МегаФона» активно работают над строительством сетевой инфраструктуры, чтобы мобильный интернет для пассажиров был доступен с первого дня открытия станций.