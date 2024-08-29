Количество квартир на маркетплейсе недвижимости наш.дом.рф превысило 10 тысяч

Число квартир на маркетплейсе недвижимости наш.дом.рф, созданном на базе Единой информационной системы жилищного строительства, превысило 10 тысяч. Пользователи портала наш.дом.рф теперь могут не только узнать всю информацию о строящемся жилье в России, но и выбрать квартиру напрямую от застройщика.

Сервис был разработан ДОМ.РФ в 2023 году и запущен в эксплуатацию в тестовом режиме, в 2024 году на площадке начали появляться первые предложения от девелоперов. Сегодня каталог квартир формируется автоматически на основе уже имеющихся на наш.дом.рф проектных деклараций и дополняется данными по ценам, планировкам и поэтажным планам от самих застройщиков. Способ формирования каталога квартир исключает появление недостоверных сведений на онлайн-ресурсе.

«На базе портала наш.дом.рф уже создана целая экосистема сервисов для граждан, бизнеса и государства. Ежемесячная аудитория ресурса превышает 1 млн пользователей, а данными системы о новостройках пользуются крупнейшие площадки в сфере недвижимости. Новым витком в развитии портала стал маркетплейс квартир. С его помощью граждане смогут выбрать и забронировать недвижимость напрямую от застройщика, минуя посредников, и быть уверенными в чистоте представляемых сведений. Сейчас на портале доступно более 10 тыс. квартир от 36 застройщиков в 19 регионах страны. Каталог будет регулярно пополняться новыми актуальными проектами», — отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Благодаря сервису пользователи могут оставлять заявку на бронирование квартиры и отслеживать её статус в личном кабинете, видеть актуальные данные о новых предложениях, получать уведомления от застройщика, добавлять дома в избранное и следить за появлением новых проектов.

«Маркетплейс новостроек на наш.дом.рф помогает развивать коммерческий потенциал участников рынка. Для застройщиков в системе реализован специальный модуль, который позволяет размещать объявления о квартирах для продажи, принимать заявки на консультацию и бронирование от потенциальных покупателей. Также платформу можно будет использовать для учёта продаж и статистики. Расширив таким образом свои функциональные возможности, застройщики получают новый и эффективный канал для реализации квартир в своих новостройках», — добавил и.о. генерального директора «ДОМ.РФ Технологии» Александр Лукьянов.

Процесс публикации квартир на маркетплейсе полностью автоматизирован. Благодаря решению технологического партнёра ДОМ.РФ – компании Profitbase – девелоперы могут публиковать свои предложения на наш.дом.рф практически «в один клик»: объявление предварительно формируется на основе данных о квартирографии от застройщика и подгружается на портал в режиме «онлайн». Обновление данных также происходит мгновенно. Если у застройщика появляются акции или меняется цена, эти данные сразу же отражаются на маркетплейсе.