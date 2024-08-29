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Мобильное приложение «Почты» стало технологичнее

Обновленное мобильное приложение «Почты России» уже скачали более 10 млн человек. Помимо обновления существующих цифровых сервисов, в приложении появилась новая структура, в центре которой — удобство для клиента. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Одно из главных новшеств — интуитивно понятный интерфейс и упрощённая навигация, которые помогут пользователям быстрее находить нужные функции. Теперь для осуществления денежных переводов, отправки открыток или оформления подписки не потребуется переходить в разные подразделы — все сервисы доступны в одном окне.

«Почта России» также обновила сервис отправки и получения писем и посылок с использованием QR-кодов. Они содержат всю необходимую информацию для выдачи и отправки в отделении. Благодаря этому время обработки почтовых отправлений сократилось в среднем в три раза.

Кроме того, в приложении действует бонусная система «Почты», есть возможность вызвать курьера на дом или в офис, записаться в нужное отделение, арендовать абонентский ящик и многое другое.

«"Почта России" стремится сделать мобильное приложение не только удобным, но и инновационным инструментом для клиентов, — сказал директор блока по управлению онлайн-каналами Дахир Семенов. — Наша задача — предложить пользователям весь огромный спектр полезных и функциональных услуг, необходимых в повседневной жизни, сделав их быстрее и доступными в формате онлайн».

В ближайшее время «Почта» планирует запустить раздел уведомлений, где будут собраны все сообщения для клиентов. Это позволит легче и быстрее находить необходимую информацию для отправки и получения посылок.

Приложение доступно бесплатно на платформах Android и iOS, а также в RuStore и AppGallery.

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