CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС модернизировала LTE-сеть в Серышево для жителей и транзитных перевозчиков

МТС сообщает о модернизации сети LTE в Серышево. Обновленные скорости мобильного интернета также доступны на участке возводимого путепровода над Транссибирской магистралью. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новыми скоростями мобильного интернета могут воспользоваться более 9 тыс. жителей Серышево в центральных и отдаленных районах поселка, а также водители грузового и пассажирского транспорта на участке оживленной трассы пересекающую железнодорожную магистраль. На сегодняшний день здесь завершаются строительные работы по возведению путепровода, который позволит кратно увеличит автомобильный трафик.

Благодаря проведенным работам устойчивой связью обеспечены водители и пассажиры автотранспорта, следующего транзитом через Серышево. Обновленные скорости сети МТС позволят загружать навигационные карты, обмениваться сообщениями в социальных сетях и мессенджерах, подключать развлекательные сервисы и онлайн-игры даже в часы максимальной нагрузки на сеть.

«В Серышевском округе сосредоточены крупные посевные площади, а также предприятия по переработке продукции сельского хозяйства. Развитие транспортной инфраструктуры активизирует рост пассажирских и грузоперевозок в рамках округа и всего региона. Поэтому МТС развивает телеком-инфраструктуру, наращивая запас емкости сети и добавляя скорости мобильного интернета для стабильного соединения, в местах с большим количество транзитных абонентов», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Телеграм-канал «CNews Конференции» начал работу

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Российских провайдеров «предостерегают» от самовольного ускорения YouTube

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

В России заработала суверенная замена облаков Microsoft, Google и Amazon

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Edge 16: тонкий и легкий ноутбук премиум-класса

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Снова в школу: самая эргономичная мебель для школьников и студентов

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS