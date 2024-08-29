Россияне стали чаще знакомиться онлайн — «VK Знакомства» и RuStore поделились трендами дейтинга

«VK Знакомства» и RuStore изучили тренды на рынке онлайн-дейтинга. Пользователи в 2024 г. стали в пять раз чаще скачивать приложения для знакомств в RuStore. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Российская аудитория в 2024 г. распределилась между несколькими крупными дейтинг-сервисами. Пользователи предпочитают скачивать различные приложения для знакомств и выбирать между ними лучший для себя вариант.

«Мы видим рост интереса к дейтинг-сервисам. Только за первое полугодие 2024 г. количество оплат в приложениях для знакомств выросло в 1,5 раза. Самыми популярными приложениями в нашем каталоге стали «VK Знакомства», «Мамба», Tabor, «Мята»», — сказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

«За первые два года работы «VK Знакомств», к осени 2023 г., количество мэтчей достигло 100 млн. Сейчас — уже 182 млн. В этом году мы запустили нестандартные для российского рынка механики: подборки по интересам, возможность поделиться анкетой понравившегося человека. Это делает сервис разнообразным, мотивирует людей к общению», — сказал директор сервиса «VK Знакомства» Игорь Кузнецов.

Одним из трендов на рынке онлайн-дейтинга стало использование искусственного интеллекта. Например, в «VK Знакомствах» нейросети поднимают анкеты в выдаче, исходя из анализа интересов и пользовательского поведения. Это позволяет быстрее находить наиболее подходящую пару, совершать больше мэтчей и получать больше лайков.

Главным фокусом для большинства приложений стал акцент на безопасности и ментальном комфорте пользователей. Дейтинг-сервисы усиляют верификацию при регистрации, применяют искусственный интеллект для проверки профилей и выявления фейковых аккаунтов, пресекают необычную активность пользователей.