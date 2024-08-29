Треть россиян совершают онлайн-покупки на работе — исследование «ЮMoney»

Аналитики кошелька «ЮMoney» провели опрос и узнали, где и как россияне совершают онлайн-покупки. Выяснилось, что 50% опрошенных делают импульсивные заказы, чтобы себя порадовать, а 28% занимаются онлайн-шопингом на работе. Чаще всего покупают на маркетплейсах (67%) и в собственных магазинах брендов (31%). Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Сколько тратят на онлайн-покупки

Половина участников опроса предпочитает делать покупки и онлайн, и офлайн. Еще 43% покупают только в интернете, а 7% — только в офлайне.

«Будущее онлайн-торговли — в омниканальности. Клиенты хотят незаметно переключаться между онлайн- и офлайн-форматами, не теряя информацию о своей корзине или истории покупок. От магазинов это требует интеграции всех каналов и работы над бесшовным переходом для покупателей», — отметил коммерческий директор «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

Большинство опрошенных считают свой опыт онлайн-покупок удачным: 24% оценивают его как хороший, 22% — как отличный, 22% — как нормальный. О плохом и ужасном опыте онлайн-шопинга рассказали по 16% респондентов.

По 24% опрошенных занимаются онлайн-шопингом несколько раз в неделю и несколько раз в месяц, если не считать регулярные бытовые покупки. Еще 19% закупаются в интернете реже раза в месяц, 13% — ежедневно, по 10% — раз в неделю и раз в месяц.

Больше трети опрошенных (39%) тратят на одну покупку в среднем от 1000 до 3000 руб., чуть меньше респондентов (29%) укладываются в сумму до 1000 руб. Еще у 18% россиян на один онлайн-заказ уходит от 3000 до 5000 руб., у 9% — от 5000 до 10000 руб. и только у 5% — более 10000 руб.

Где покупают чаще всего

Две трети респондентов (67%) чаще всего ходят за покупками на маркетплейсы. Можно было выбрать несколько вариантов, и на втором по популярности месте оказались онлайн-магазины брендов (31%). Еще 19% россиян покупают в соцсетях, 10% — на платформах ресейла.

Из дома закупаются 84% респондентов, на работе — 28%. Еще 14% занимаются онлайн-шопингом на отдыхе, 13% — в транспорте. По 5% опрошенных покупают, когда принимают ванну, ужинают в ресторане или стоят в очереди. Оставшиеся пользователи делают покупки, когда готовят ужин, находятся в поликлинике или в туалете.

Как настраиваются на покупки

Прежде чем начать онлайн-шопинг, большинство опрошенных (35%) ложатся на диван или кровать, чуть меньше (30%) смотрят обзоры товаров. Еще 16% россиян настраиваются на покупки, заваривая себе чай или кофе, а 12% слушают любимую музыку. Среди других способов настроиться на покупки — просмотр любимых сериалов. Ничего не делают и всегда в настроении для шопинга 30% опрошенных.

Треть участников опроса рассказали, что на онлайн-покупки их мотивируют распродажи, промокоды, повышенный кэшбэк и накопленные баллы, а 25% готовы начать покупать, когда видят уведомление о зачислении зарплаты или премии. Еще 8% опрошенных идут за покупками, когда готовятся к отпуску или при смене сезона, столько же — когда увидят рекламу какого-то бренда или товара у интересного им блогера. По 5% пользователей занимаются онлайн-шопингом, если у них плохое настроение или за окном пасмурная погода.

Когда покупают больше всего

Почти половина участников опроса (45%) совершают покупки в интернете в любое время суток. Еще 26% опрошенных чаще всего покупают вечером, а 18% — днем. Ночью онлайн-заказы делают только 7% опрошенных, утром — 4%.

Большинство россиян (61%) считают, что подходят к покупкам осознанно и что их выбор не зависит от настроения. Еще 24% любят радовать себя, когда получают зарплату или премию. Только 13% россиян говорят, что в стрессе покупают больше, а 8% совсем не думают о покупках, когда им грустно.

Почему совершают импульсивные покупки

Большинство опрошенных делают спонтанные покупки редко (39%) или не делают никогда (30%). Еще 22% признаются, что с ними такое иногда случается. Часто импульсивные покупки совершают 6%, очень часто — 3%.

Основной причиной спонтанных покупок респонденты называют желание быстро порадовать себя (50%), на втором месте — маркетинговые уловки (23%). Еще 12% хотят просто потратить деньги, а 10% связывают импульсивные траты со стремлением следовать модным трендам.

Какие площадки разочаровывают покупателей

Редко разочаровываются в онлайн-покупках 38% опрошенных, иногда — 31%, никогда не расстраивается 21%. Лишь 7% респондентов часто испытывают разочарование, 3% — очень часто.

Чаще всего за быстрыми покупками идут на маркетплейсы (56%), на втором месте — онлайн-магазины брендов (18%). Реже за такими покупками отправляются в соцсети (13%) и на платформы ресейла (7%).

«Ключевой фактор развития онлайн-торговли — персонализированный подход. Современные покупатели хотят не просто совершить покупку, а получить индивидуальный опыт, основанный на их потребностях и предпочтениях. Поэтому важно предоставить пользователям разные способы оплаты, предложить гибкое время доставки, а также визуализировать товар с помощью технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта», — сказал Дмитрий Кармишин.

***

Опрос проводился на сайте «ЮMoney» в августе 2024 г. В нем приняли участие более 1500 пользователей, среди которых 75% мужчин и 25% женщин. Возраст респондентов: 33% — от 36 до 45 лет, 21% — от 26 до 35 лет, 19% — от 46 до 55 лет, 7% — до 18 лет, 7% — от 56 до 65 лет, 3% — старше 65 лет.