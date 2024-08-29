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В разгар туристического сезона МТС разогнала LTE на Соловках

МТС модернизировала сеть на Большом Соловецком острове. Рост скорости мобильного интернета более чем на четверть произошел за счет перевода частот, выделенных под диапазон 3G, на более современный стандарт LTE.

В результате проведённых работ по перераспределению частот увеличилась ёмкость сети, а также выросла скорость передачи данных. Теперь даже в период пиковых нагрузок на сеть местные жители, а также многочисленные туристы, смогут с комфортом пользоваться различными цифровыми сервисами, мобильными приложениями, а также быстро загружать в сеть фотографии на фоне многочисленных достопримечательностей.

«Соловецкие острова – одна из ключевых точек притяжения путешественников и паломников на северо-западе. Пик летнего туристического сезона - всегда серьезная проверка для мобильной связи. Мы регулярно проводим мониторинг нагрузок на сеть и управляем ее емкостью, учитывая потребности местных жителей и туристов. Покрытие качественной связью ключевых объектов туристической инфраструктуры региона – один из приоритетов нашей работы», – сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

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