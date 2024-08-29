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VK создала облачную библиотеку видеоконтента

VK объединила видеоконтент платформ «VK Видео», «Дзен» и «ОК.Видео» в едином хранилище на основе собственной разработки – one-cloud. Его объем превысил 1,5 эксабайта или более 1,5 миллиардов гигабайт. Это крупнейшая библиотека видеоконтента среди российских платформ, утверждают в VK. В хранилище собран весь контент «VK Видео»: шоу, клипы, ролики, авторское видео, сериалы, стримы VK Play и эксклюзивный контент VK Originals.

Летом 2024 г. пиковый объем загрузки нового контента доходил до 1 петабайта в день — это миллионы единиц видеоконтента от роликов блогеров и дорам до пользовательского контента, мультфильмов и спортивных трансляций.

Благодаря созданию облачной библиотеки возросла надежность хранения видео. При возможном выходе из строя отдельных хранилищ в дата-центрах данные автоматически восстанавливаются и копируются на новые носители.

«Мы создаем и внедряем новые технологии хранения и доставки видеоконтента, чтобы и пользователям, и авторам было удобно взаимодействовать с любой из платформ VK. Благодаря единому хранилищу удалось минимизировать дублирование контента: если пользователи повторно загружают одно и то же видео на одну из платформ, то хранилище автоматически удаляет дубли. Также мы сможем лучше обучать наши рекомендательные системы, помогая авторам повышать охваты, а пользователям находить релевантный и интересный контент», – сказал CTO «ВКонтакте» и «VK Видео» Сергей Ляджин.

One-cloud, на основе которой создано хранилище, – внутренняя разработка компании, платформа является стандартом для проектов всего VK. Внедрение one-cloud позволило выстроить единую систему управления вычислительными мощностями VK, снизив инфраструктурные издержки.

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