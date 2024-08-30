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«Госуслуги» и «Яндекс Маркет» объединились для поддержки школьников Курской области

«Яндекс Маркет» совместно с «Госуслугами» помогает жителям Курской области подготовить детей к школе. Перед началом учебного года маркетплейс направил промокоды на 3 тыс. руб. на каждого ребенка от 6 до 18 лет, пострадавшего в Курской области. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Компания направила пострадавшим промокоды в SMS. Они будут действовать до 15 сентября 2024 г.

SMS отправили на номер телефона, указанный в заявлении на выплаты пострадавшим на «Госуслугах».

Потратить средства можно на покупку канцелярских принадлежностей, одежды, книг и других товаров. Для этого нужно войти или зарегистрироваться на «Яндекс Маркете». При оформлении заказа нужно указать промокод.

Программы поддержки жителей Курской области совместно с «Госуслугами» ранее уже запустили Ozon, «Авито» и «Мегамаркет».

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