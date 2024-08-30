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Корпоративный мессенджер Compass поможет бизнесу преодолеть санкции 12 сентября 2024 года

Через две недели вступают в силу ограничения, запрещающие западным вендорам оказывать ИТ-услуги или поставлять сервисы класса EMS каким-либо российским компаниям или физическим лицам. Часть популярных продуктов уже окончательно покинули российский рынок или объявили об удалении аккаунтов пользователей из России, как, например, Slack, Miro и Notion. Об этом CNews сообщили представители Compass.

Microsoft, в свою очередь, объявил об ограничении доступа к корпоративным подпискам на бандлы M365 и O365, куда входит популярный сервис видеоконференций Microsoft Teams. Кроме того, не исключен сценарий полного ухода из России Zoom.

Несмотря на то, что западные продукты замещают более двух лет, по данным опроса более тысячи руководителей российских компаний, Zoom и Microsoft Teams совокупно занимают больше 70% отечественного рынка. Однако с вступлением в силу нового пакета санкций, более двух третей компаний с большой вероятностью останутся без сервиса видеоконференций.

«В текущей ситуации важно как можно быстрее сделать резервные копии наиболее важных данных и развернуть на собственном сервере сервис, который точно не отключится, – сказал Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass. – В ситуации, когда все больше популярных продуктов отключают аккаунты российских пользователей, лучшим решением будет перестраховаться и не надеяться, что и в этот раз привычные сервисы останутся в России».

Для тех клиентов, которые уже сейчас тестируют новые сервисы на замену Zoom и Microsoft Teams, корпоративный мессенджер Compass подготовил специальные условия – два месяца пробного периода, приветственная скидка 30% на лицензии по модели on-premise, а также бесплатная установка сервиса на собственном сервере компании.

«Бизнес при этом получает полный набор инструментов для рабочей коммуникации – быстрый и надежный корпоративный мессенджер, видеоконференции на 1000+ активных участников с привычными функциями, как в Zoom, а также интеграции с 100+ сервисами для работы», – сказал Евгений Перов.

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