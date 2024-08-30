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NUUM и популярные блогеры научат нижегородских школьников зарабатывать на блоге и контенте

МТС запускает для нижегородских подростков бесплатный курс по контент-мейкингу в рамках образовательного проекта «Поколение М». Обучение выстроено в формате компьютерной игры. В числе педагогов блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка. В финале каждый участник должен создать личный блог на видеоплатформе NUUM. Пять лучших авторов смогут посетить любое мероприятие из афиши МТС Live. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-курс проходит в телеграм-канале проекта «Поколение М» с 21 августа по 30 сентября 2024 г. Программа обучения с элементами геймификации разработана для школьников 12-18 лет и погружает участников в виртуальный дом Nuumroom, где каждую неделю открывается новая комната с обучающим контентом, мотивационными советами и домашним заданием. За полтора месяца нижегородские участники смогут узнать, как побороть страх перед созданием блога, правильно реагировать на хейт, как формировать стратегию и концепцию блога, создавать контент-план, анализировать статистику, а также монтировать видео, добавлять шрифты и титры, что такое джамп-кат и футаж.

Блогер и певица Настя Кош и блогер и креатор Андрей Кокошка поделятся лайфхаками продвижения через короткие видео и коллаборации с другими блогерами. Финальным проектом для участников станет создание собственного блога на видеоплатформе NUUM. Экспертное жюри выберет пять лучших видеопроектов, авторы которых смогут выбрать и посетить любое мероприятие из афиши МТС Live.

«Популярность, возможность зарабатывать и найти новых друзей – вот что привлекает молодежь в мир блогинга. Достичь этих целей можно с помощью курса по контент-мейкингу на видеоплатформе NUUM в рамках проекта «Поколение М». Зная запрос аудитории, большое внимание на курсе мы посвятили теме продвижения, монетизации контента, создания воронки и расширения числа подписчиков. Мы уверены, что после прохождения курса результаты наших студентов не заставят себя долго ждать, и полученные знания ребята трансформируют в классный контент и станут яркими новыми креаторами», – сказала руководитель видеоплатформы NUUM Наталья Братчикова.

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